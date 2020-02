Viaggi, una piattaforma rivelera’ quali sono le agenzie affidabili

MILANO (ITALPRESS) – Astoi Confindustria Viaggi, associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato dei tour operator italiani, ha sviluppato una piattaforma informatica che consentira’ alle agenzie di dialogare con un unico interlocutore, anziche’ con tutti i singoli tour operator associati, semplificando la raccolta e la gestione delle informazioni, e ai clienti di sapere quali sono le agenzie e i tour operator in regola con i requisiti richiesti dalla legge e acquistare cosi’ il proprio viaggio con serenita’.

Nardo Filippetti, presidente di Astoi, ha spiegato che “per sostenere in modo ancora piu’ convinto l’acquisto di un viaggio attraverso la filiera, e’ necessario che tutti i player che fanno parte di questa filiera offrano garanzie reali ed effettive. E’ evidente che se un anello di questa catena e’ debole e non tutela realmente il consumatore, tutto l’impianto ne risulta compromesso”.

La quasi totalita’ dei tour operator Astoi vende attraverso le agenzie di viaggi presenti in tutta Italia. L’associazione nel 2016 ha creato un suo Fondo di garanzia per consentire agli associati di offrire ai clienti una copertura in caso di insolvenza e fallimento, come richiesto dalla legge. A tre anni dall’entrata in vigore dell’obbligo, nessuno dispone del dato delle agenzie in regola e non esiste una mappatura, ne’ pubblica ne’ privata, di tali informazioni.

