Primo intervento chirurgico al mondo con robot a Bologna

BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ il primo caso al mondo di intervento chirurgico eseguito interamente con il robot, di asportazione contemporanea di colon e fegato con tecnica alpps, ovvero di rimozione della parte malata e ripristino della completa circolazione epatica. Ad eseguirlo, all’Ospedale Maggiore di Bologna, Elio Jovine, direttore del Dipartimento Chirurgico dell’Azienda Usl di Bologna, e la sua equipe. La vicenda ha riguardato una donna di 61 anni con tumore del colon sinistro e metastasi epatiche multiple nella parte destra del fegato, resistenti ai trattamenti chemioterapici. Per evitare l’asportazione di ampie parti di tessuto epatico, compromettendo cosi’ la vita della paziente, Jovine e la sua equipe hanno proceduto, invece, con tecniche chirurgiche che consentono la ricrescita del fegato rimanente. Utilizzando il robot, e’ stato asportato il colon sinistro e separato il lato destro del fegato da quello sinistro, per consentire la piu’ rapida ricrescita possibile del fegato. Dopo 5 giorni di degenza post operatoria, la signora e’ rientrata a casa in buone condizioni di salute per un periodo di circa 2 settimane, necessarie per la ricrescita e il funzionamento del fegato, testimoniate da particolare indagini diagnostiche, radiologiche e scintigrafiche, d’avanguardia.

Rientrata al Maggiore, sempre con tecnica robotica, la signora e’ stata quindi sottoposta alla asportazione di tutta la parte malata del fegato, la destra. La ricrescita ed il ripreso funzionamento della parte sinistra del fegato hanno scongiurato il rischio di insufficienza epatica post operatoria. Rapido il decorso post operatorio. La signora e’ rientrata a casa, infatti, dopo soli cinque giorni di ricovero all’Ospedale Maggiore.

(ITALPRESS).

mgg/com

11-Feb-20 13:14

Fonte: Italpress