Coronavirus, ufficiale il rinvio del Gran Premio di Cina

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Adesso e’ ufficiale. Il Gran Premio di Cina, in programma a Shanghai dal 17 al 19 aprile, e’ stato rinviato a causa del diffondersi del coronavirus. A chiedere il rinvio gli organizzatori del Gp, la Juss Sports Group. La richiesta e’ stata accolta dalla Federazione internazionale “al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti ai lavori e degli appassionati. Formula 1 e Fia continueranno a lavorare a stretto contatto con le autorita’ locali per monitorare la situazione e, in caso di condizioni favorevoli, valutare l’ipotesi di trovare date alternative durante il corso dell’anno”. “Il Gran Premio della Cina e’ sempre stato una parte molto importante del calendario della F1 con una partecipazione incredibile da parte dei fan. Non vediamo l’ora di correre in Cina il piu’ presto possibile e auguriamo a tutto il Paese il meglio in questo momento difficile”, si legge in una nota.

12-Feb-20 13:37

