S. Agata, folla in Cattedrale in occasione dell’Ottava

Stasera la processione di busto reliquario e scrigno

CATANIA – Ancora un bagno di folla in Cattedrale oggi a Catania, nel segno della devozione, per l’Ottava di S. Agata che di fatto chiude i festeggiamenti di febbraio in onore della Santa Patrona.

Il busto e lo scrigno sono stati esposti sul lato destro del presbiterio centrale mentre davanti alla cancellata dove si trova il sacello, i fedeli hanno potuto accostarsi per il tradizionale bacio delle reliquie. La giornata è stata inframmezzata da messe molto partecipate. All’interno della Basilica anche le Candelore. In serata la processione di busto e scrigno in via Vittorio Emanuele e piazza Duomo. Il successivo appuntamento è fissato al 17 agosto quando si festeggerà il ritorno delle reliquie da Costantinopoli.