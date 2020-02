Crescono le partite Iva, maggior aumento nell’istruzione

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre del 2019, secondo i dati del Mef, sono state aperte 109.016 nuove partite Iva e in confronto al corrispondente periodo dell’anno precedente si registra un apprezzabile incremento (+5,1%). La distribuzione per natura giuridica mostra che il 65% delle nuove aperture di partita Iva e’ stato operato da persone fisiche, il 27,7% da societa’ di capitali, il 4,5% da societa’ di persone.

In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio registra sempre il maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 22,2% del totale, seguito dalle attivita’ professionali (12,8%) e dall’agricoltura (10,5%). Rispetto al quarto trimestre del 2018, tra i settori principali i maggiori aumenti si notano nell’istruzione (+21,4%), nelle attivita’ professionali (+14,5%) e in quelle finanziarie (+11,2%). Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra che il 63% delle aperture e’ stata operata da maschi (dato stabile rispetto allo stesso trimestre del 2018). Il 42,5% delle nuove aperture e’ stato avviato da giovani fino a 35 anni e il 33,1% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni. Circa il 20% delle aperture e’ operato da un soggetto nato all’estero.

