Mattarella “Fiducia e sostegno alla Cina contro il coronavirus”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia esprime fiducia e sostegno alla Cina nell’emergenza contro l’epidemia, nell’impegno per assicurare la sicurezza sanitaria anche internazionale. Abbiamo un nemico comune nell’epidemia in corso. E come ha scritto il presidente Xi Jinping nel messaggio che mi ha inviato, le difficolta’ sono temporanee, le amicizie sono imperiture”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a margine del concerto straordinario organizzato al Quirinale in occasione delle iniziative dell’Anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2020.

“Questo concerto sottolinea la grande importanza che l’Italia attribuisce all’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina e rappresenta un segno di amicizia del popolo italiano nei confronti del popolo cinese – ha aggiunto Mattarella -. Quest’anno inoltre ricorrono i 50 anni delle relazioni diplomatiche tra Repubblica Popolare Cinese e Repubblica Italiana. Relazioni improntate a sincera cooperazione nel comune interesse”.

13-Feb-20

