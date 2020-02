Per gli scienziati 40 citta’ italiane potrebbero finire sott’acqua

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi 50 anni l’ossigeno nei mari e’ diminuito del 2%. Ma il 2% e’ una media, ci sono zone in cui e’ diminuito anche del 40% e ci sono le cosiddette ‘zone morte’ che sono quadruplicate”. A lanciare l’allarme sulla diminuzione di ossigeno nei nostri mari e’ Bianca Silva, ricercatrice EMBL, laboratorio europeo di biologia molecolare, intervistata nella puntata di ‘PresaDiretta’ in onda domani alle 21.20 su Rai3.

“L’ossigeno nei mari dipende molto da quello che facciamo noi, dalla quantita’ di gas serra che continuiamo ad emettere o dalla quantita’ di fertilizzanti che continuiamo ad usare – spiega Silva -. Se l’aumento di gas serra continua come sta continuando adesso la diminuzione di ossigeno sara’ molto forte”.

Per Eric Karsenti, ideatore e direttore scientifico della missione Tara Oceans “uno dei motivi per cui ci troviamo nei guai e’ che stiamo utilizzando cosi’ tanto carbonio in un tempo cosi’ breve.

L’equilibrio tra anidride carbonica e ossigeno in atmosfera viene quindi modificato a causa della velocita’ con cui lo stiamo usando”. Ma se non riduciamo le emissioni, il nostro mare Mediterraneo, potremmo avere circa 40 citta’ con l’acqua alta come a Venezia. Oltre Venezia, Napoli, Cagliari Palermo e Brindisi, tutte sopra al metro entro fine secolo. Ma sotto l’acqua finiranno anche la Versilia, le provincie di Grosseto, Taranto, La Spezia, la pianura padano veneta, la piana del Tevere, l’area pontina, la piana dei Fondi e la piana del Sele. Gianmaria Sannino, responsabile del laboratorio modelli climatici Enea, con il suo gruppo di lavoro e’ l’autore delle mappe che mostrano l’aumento del livello del mare nel Mediterraneo.

“Nel 2100 potremmo avere un metro in piu’ rispetto ad oggi del livello del mare. Se non si applica l’accordo di Parigi di fine 2014 la rotta e’ gia’ segnata”, spiega Sannino.

