Alle 22,30 una nuova puntata della trasmissione “Senso Civico”

Riflettori puntati sulla II Municipalità

CATANIA – Basolato lavico saltato e pericoloso per pedoni e centauri, scarsa manutenzione delle strade e piazze nel degrado.

Sono gli ingredienti della nuova punta di Senso Civico, la trasmissione di Video Regione dedicata ai quartieri di Catania, che andrà in onda oggi alle 22,30. Nella II municipalità, in via Gabriello Carnazza, traversa di Corso Italia, le basole sono saltate o versano in precarie condizioni e le cadute sono frequenti specie nel tratto a ridosso di via Umberto. La situazione peggiora la sera visto che le buche sono poco visibili. Ci sono poi altre carenze in strade vicine. In via Alberto Mario le sterpaglie hanno invaso il marciapiede rendendo più difficoltoso il transito dei pedoni senza contare il parcheggio selvaggio. Ci occuperemo poi di Largo Aquileia, spazio che sorge in pieno Corso Italia. Il verde non è curato, gli alberi andrebbero potati in maniera completa, la pulizia scarseggia e c’è persino un’isola ecologica che non funziona al meglio. La sera poi non c’è un’illuminazione adeguata e senzatetto e sbandati ne approfittano per trovare riparo. In coda alla puntata andremo a vedere cosa è stato fatto in via Imperia dove da più parti venivano segnalati problemi legati alla velocità dei mezzi che vi transitano.