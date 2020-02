Il Milan batte il Torino 1-0, decide Rebic

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan batte il Torino per 1-0 e rivede la zona Europa. Nel monday night della ventiquattresima giornata di A sono i rossoneri ad aggiudicarsi il match del San Siro per 1-0 grazie al gol del solito Ante Rebic. E’ l’attaccante croato a decidere l’incontro con la rete al 25′ capitalizzando l’assist offertogli all’interno dell’area da Castillejo. E’ la quinta rete nelle ultime cinque partite tra campionato e Coppa Italia per Rebic, ancora una volta decisivo per la conquista dei tre punti.

Grazie a questo successo il Milan interrompe il filotto di tre gare senza vittoria (due in A e una in Coppa) e si porta a quota 35 punti in zona Europa League al pari di Parma e Verona. Per il Torino, invece, si tratta del quinto ko di fila, il sesto con il 4-2 ai supplementari proprio contro il Milan in Coppa, e il secondo sotto la nuova gestione di Longo: un ruolino negativo che lascia i granata in quattordicesima posizione a quota 27 punti.

Milan nuovamente in campo sabato prossimo al Franchi di Firenze contro la Fiorentina, fischio d’inizio alle ore 20:45. I ragazzi di Longo, invece, torneranno tra le mura dell’Olimpico Grande Torino per affrontare il Parma alle ore 15:00.

(ITALPRESS).

spf/tvi/red

17-Feb-20 22:45

Fonte: Italpress