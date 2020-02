Raccolta rifiuti a Catania

Posted in Catania In evidenza onby

Da oggi scatta nuova proroga per la Dusty

CATANIA – L’appalto per la raccolta e smaltimento dei rifiuti a Catania resta nel fianco dell’amministrazione comunale.

In attesa che qualcuno si aggiudichi il nuovo bando settennale la cui gara è andata già 5 volte deserta, scatta da oggi la proroga per la Dusty. La durata è di 300 giorni, dunque 10 mesi secondo quanto stabilito dagli uffici del Comune e la Srr. Contestualmente si è resa necessaria, per lo stesso periodo, l’autorizzazione al subappalto alla ditta Energeticambiente. Nel frattempo il Comune si è aperto al confronto e ieri, in presenza del sindaco Pogliese e dell’assessore al ramo Catnarella, ha incontrato sindacati, Confindustria e docenti universitari per rendere più appetibile il bando settennale magari intervenendo sull’utile di impresa ma seguendo sempre le linee guida dell’Anac e i protocolli di legalità. I contributi arriveranno anche dal Consiglio comunale.