Miglior tempo per Hamilton nella prima giornata di test a Barcellona

MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton e’ il piu’ veloce nella prima giornata di test invernali di Formula Uno a Barcellona. Sceso in pista nel pomeriggio, il pilota della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo di giornata in 1’16″976, rifilando 337 millesimi al compagno di squadra Valtteri Bottas che era stato impegnato al mattino. Terzo crono per Sergio Perez con la Racing Point, di poco piu’ lento rispetto a Bottas, a oltre mezzo secondo da Hamilton c’e’ invece Max Verstappen, al volante della Red Bull. Quinto Daniil Kvyat con la nuova Alpha Tauri (ex Toro Rosso), quindi Carlos Sainz (McLaren), le Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, George Russell (Williams) e Lance Stroll (Racing Point). Solo undicesimo con la Ferrari Charles Leclerc, di 1″313 piu’ lento rispetto a Hamilton. Il pilota monegasco ha portato in pista la SF1000 al posto di Sebastian Vettel, costretto a rinunciare a questa prima giornata perche’ non al meglio.

(ITALPRESS).

glb/gm/red

19-Feb-20 18:04

Fonte: Italpress