La golosità scende in piazza San Giovanni

‘Ragusa Choco Festival’ dal 20 al 23 febbraio 2020

‘Ragusa Choco Festival’, organizzato dall’Associazione Nazionale dei Cioccolattieri, ‘ChocoPassion’, in collaborazione con il comune di Ragusa, animerà il centro storico di Ragusa dal 20 al 23 Febbraio 2020. Tutti i golosi di cioccolato, potranno assecondare la voglia di dolcezza, prendendo d’assalto stand sempre aperti dalle 10 alle 23 nel cuore storico della Città: piazza San Giovanni.

Il cibo degli dei, é per tutti i gusti: cioccolatini e praline, creme spalmabili e tavolette, creazioni artistiche al cioccolato, sculture e laboratori. Nel ‘Laboratorio del Cioccolato’, tante le attività dove è possibile partecipare, tra percorsi di degustazione di cioccolati ‘mono origine’ e degustazioni con abbinamenti curiosi anche tra caffè e cioccolato. Previsti anche laboratori didattici dedicati alle scolaresche a cura del maestro Antonio Schettini, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle ore 13 e sabato e domenica dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30 –ingresso libero-. Saranno illustrati i cicli produttivi, dalla pianta alla tavoletta e si potrà giocare con il cioccolato e realizzare piccole e dolci creazioni.

Il tour nazionale dei cioccolatieri artigianali, arriva a Ragusa e sarà un’occasione per far festa e curiosare nel dolce mondo del cioccolato artigianale di qualità. Quattro giorni per soddisfare il palato e la propria curiosità, assaggiando infiniti gusti e scoprendo specialità di ogni genere e forma, artistica e tradizionale. “Il cioccolato è un motivo dominante – dicono i maestri cioccolatieri del tour- Un potente energetico antistress o balsamo lenitivo; sul tavolino, vicino alla poltrona, per distendere i nervi; i bambini lo adorano e ogni uomo che sia stato un bambino non può che ricordare questa profonda impressione d’infanzia”. “Un’idea nuova che abbiamo accolto con piacere per portare un ‘dolce sorriso’ in centro e per riportare ‘vita’ nel cuore della nostra Città”, ha detto l’assessore, Francesco Barone