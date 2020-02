“La leggenda del fantasma dell’Opera” al Garibaldi

Posted in Attualita' Sicilia onby

MODICA (di Elisa Montagno) – Una presenza di grande valore per il Teatro Garibaldi di Modica che il prossimo 23 febbraio, alle ore 17.30, ospita “La leggenda del fantasma dell’Opera”. Sul palco la prestigiosa Compagnia del Teatro Ambasciatori di Catania che proporrà una versione originale del celebre romanzo “Il fantasma dell’Opera” di Gaston Leroux, nella forma di commedia musicale. La direzione musicale è firmata da Franco Lazzaro, mentre la regia è di Gisella Calì. Accanto ad alcuni personaggi centrali dell’opera, come Erik e Christine, l’adattamento prodotto da “Poetica Eventi” vedrà in scena nuovi personaggi e una rielaborazione del nucleo narrativo principale che si concentrerà sulle indagini portate avanti da un affascinante commissario che cercherà di ricostruire i tragici fatti avvenuti all’interno dell’Opera. Sul palco gli attori Alessandro Incognito, Maria Cristina Litrico e Daniele Sapio. A fare da cornice al bellissimo spettacolo saranno le scenografie di Massimo Savoia, i costumi a cura di Rosy Bellomia e le scelte illuminotecniche della regista Calì.