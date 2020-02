Verso Catania-Ternana

Recuperano Biagianti e Pinto

CATANIA – Il match contro la Ternana si avvicina ed il tecnico del Catania Lucarelli tira le somme sulla formazione da mandare in campo.

La buona notizia è il rientro in gruppo di Barisic, Biagianti e Pinto. I primi due hanno smaltito i rispettivi problemi fisici. Il terzo ha messo alle spalle l’influenza che gli aveva impedito di prendere parte all’ultima partitella in famiglia. Ancora lavoro differenziato per Curcio e Curiale. Terapie per gli infortunati di lungo corso Noce e Saporetti. Curcio potrebbe avere qualche chance di recupero in extremis. Domenica alle 15 al Massimino, si profila la conferma in gran parte della formazione che ha pareggiato contro la Reggina. In appoggio a Beleck in attacco dovrebbero essere schierati Biondi, Mazzarani e Di Molfetta. Non è escluso l’inserimento di Biagianti in mediana. Dovrebbe ritagliarsi uno spazio Welbeck che da quando ha ottenuto l’ok per l’idoneità agonistica sta cercando la migliore condizione. E’ andato anche a segno in partitella facendo capire al tecnico livornese di procedere spedito verso uno stato di forma accettabile. La Ternana non attraversa un buon momento. In campionato la vittoria ed il gol mancano dal 22 gennaio. Da quel giorno gli umbri hanno inanellato 2 pareggi a reti bianche ed altrettante sconfitte. L’unica soddisfazione è arrivata dalla Coppa Italia peraltro a spese proprio del Catania capace di imbrigliare la formazione di Gallo che ha rischiato anche di perdere.