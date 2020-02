Coronavirus, sono sei le persone contagiate in Lombardia

MILANO (ITALPRESS) – Sono sei i cittadini lombardi che hanno contratto il Coronavirus. Oltre a un 38enne, attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno, sono infatti stati contagiati anche la moglie e un amico, compagno di attivita’ sportive: con loro altri tre, con sintomi di polmonite, per i quali si sta indagando l’eventuale contatto con una delle altre persone. Lo ha riferito l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nel corso di un incontro con la stampa a proposito dei primi casi di Coronavirus in Lombardia. Il 38enne e’ in gravi condizioni. Sarebbe stato contagiato durante una cena avvenuta 16-18 giorni fa con un amico tornato dalla Cina il 21 gennaio, che ora e’ all’ospedale Sacco di Milano, “sta bene e in questo periodo non ha mai lamentato i sintomi e al momento non ha contratto il Coronavirus”. In buone condizioni anche la moglie. “Il 38enne ha iniziato a manifestare i primi sintomi giorno 15 febbraio, e’ andato in Pronto soccorso il 18, lamentando uno stato febbrile.

Li’ – ha spiegato l’assessore – e’ rimasto alcune ore e poi e’ stato rimandato a casa, quindi e’ peggiorato ed e’ stato ricoverato. La sua situazione e’ degenerata velocemente. In terapia intensiva, di fronte alle insistenti domande degli anestesisti, la moglie ha ricordato che il marito ha avuto piu’ incontri con un amico che era stato in Cina. Da li’ i tamponi e la conferma”.

“Invitiamo gli abitanti dei comuni di Codogno, Castiglione e Casalpusterlengo a rimanere nelle proprie case per evitare la diffusione del Coronavirus”, ha aggiunto Gallera.

