‘Ragusa Choco Festival’, poche ore di vita ed è gia’ un successo!

Scuole protagoniste in piazza San Giovanni; da domani, la ‘dolce’ kermesse si anima di grandi eventi!

RAGUSA – Secondo giorno dell’evento, organizzato dall’associazione Choco Passion, in collaborazione con il comune di Ragusa ed il meraviglioso centro storico di Ragusa, si colora della festa e della golosità del cibo degli dei! Venti espositori provenienti da tutta Italia, animano la piazza e, ieri e oggi, sono state le scolaresche le protagoniste di questo momento di grande divertimento. Ma anche di apprendimento, attraverso i laboratori didattici gratuiti dove i maestri cioccolatieri hanno spiegato ai ragazzi –ma anche ai loro accompagnatori, incuriositi e ingolositi dallo spettacolo dolciario– il ciclo produttivo del cioccolato: dalla pianta, sino alla tavoletta.

“Abbiamo voluto che ci fossero i laboratori del Cioccolato, gestiti da abili maestri per raccontare tutto il processo di lavorazione di questo magico prodotto che da semplice frutto viene trasformato, con abili lavorazioni in sapore, colore, profumo e soprattutto ‘gusto’ – dice l’assessore, Francesco Barone – I laboratori didattici sono percorsi dedicati a bambini, ragazzi, ma anche agli adulti dove, attraverso documentazione fotografica, spiegazioni, lavorazioni in loco e percorsi tattili sarà possibile appassionarsi a questa nobile arte o più semplicemente trascorrere piacevoli giornate che suscitano molta curiosità e voglia di sapere”.

Domani sera poi, il Carnevale farà la sua irruzione in questa festa del cioccolato di tutta Italia, con dj set nel cuore di Ragusa e del ‘Choco Festival’, piazza San Giovanni per un week end…a tavoletta! Fantasia, tra voglia di dolcezza da soddisfare negli stand sempre aperti dalle 10 alle 23. A far godere palato e gusto tra praline, cremini, tavolette, cioccolatini, creme spalmabili e croccanti, in questa tappa del tour nazionale dei cioccolatieri artigianali di qualità. E poi, il ‘fascino’ di autentiche perle della manualità artigiana, con scarpe, lucchetti, cacciaviti, pinze anche cellulari e borsette di alta moda, tutti di cioccolato; come tazzine, formaggi, salumi e pupazzetti al sapor di cioccolato m\”:0}}],\”show-by-default\”:true,\”show\”:\”Default\”},{\”title\”:\”iPhone 5\”,\”type\”:\”phone\”,\”user-agent\”:\”Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1\”,\”capabilities\”:[\”touch\”,\”mobile\”],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:2,\”vertical\”:{\”width\”:320,\”height\”:568},\”horizontal\”:{\”width\”:568,\”height\”:320}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}},{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}}],\”show-by-default\”:true,\”show\”:\”Default\”},{\”title\”:\”iPhone 6\”,\”type\”:\”phone\”,\”user-agent\”:\”Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1\”,\”capabilities\”:[\”touch\”,\”mobile\”],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:2,\”vertical\”:{\”width\”:375,\”height\”:667},\”horizontal\”:{\”width\”:667,\”height\”:375}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}},{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}}],\”show-by-default\”:true,\”show\”:\”Default\”},{\”title\”:\”iPhone 6 Plus\”,\”type\”:\”phone\”,\”user-agent\”:\”Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1\”,\”capabilities\”:[\”touch\”,\”mobile\”],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:3,\”vertical\”:{\”width\”:414,\”height\”:736},\”horizontal\”:{\”width\”:736,\”height\”:414}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}},{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}}],\”show-