San Marino, al via stagione turistica con un ricco programma iniziative

SAN MARINO (ITALPRESS) – Stagione turistica alle porte a San Marino. Ricco il programma di iniziative e di eventi in programma.

A parlarne in una intervista all’Italpress e’ il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.

“Riporteremo a San Marino la Mille Miglia – spiega – una kermesse che con il nostro paese ha da sempre un legame particolare. Poi ci concentreremo sul passaggio dell’E-Giro, il Giro d’Italia per e-bike che unisce le emozioni dello sport ai temi della sostenibilita’ ambientale. Il 21 maggio e’ prevista la tappa San Marino-Cesenatico. Rimini ospitera’ l’adunata nazionale degli Alpini e noi, il 9 maggio, in sinergia con la citta’ di Fellini, organizzeremo degli appuntamenti speciali per le penne nere che vorranno raggiungere il nostro centro storico Patrimonio dell’Umanita’ Unesco”.

Il cartellone degli eventi prevede poi, come da tradizione, rievocazioni storiche, grandi eventi sportivi e culturali.

“In tempo record – continua Pedini Amati – in stretta collaborazione con le associazioni di categoria, ci metteremo a programmare anche il calendario della stagione 2021, quando affiancheremo, agli appuntamenti piu’ prestigiosi tante interessantissime novita’”.

Da ottobre, poi, la Repubblica di San Marino sara’ a Dubai per l’Expo 2020.

“Il turismo e’ cambiato – afferma Pedini Amati – e noi dobbiamo assolutamente tenere conto delle tendenze attuali. Dobbiamo inserirci nel contesto territoriale in cui ci troviamo, confrontarci con le amministrazioni del circondario e ragionare a sinergie che ci permettano di intercettare i numerosi turisti che viaggiano in queste zone. Come Segretario di Stato di San Marino avro’ sempre Roma e i ministeri italiani come riferimento per le questioni piu’ importanti, ma vorrei strutturare un tavolo di confronto con Emilia Romagna e Marche, a cui far sedere le realta’ locali dei territori che ci circondano per instaurare rapporti di collaborazione positivi per tutti”.

(ITALPRESS).

col/abr/red

22-Feb-20 08:00

Fonte: Italpress