Il Catania affronta domani la Ternana

Al Massimino si comincia alle 15

CATANIA – Si gioca domani alle 15 al Massimino Catania-Ternana. Si tratta del quarto confronto stagionale con gli umbri, riusciti pochi giorni fa ad eliminare i rossazzurri dalla Coppa Italia.

Biagianti e compagni nelle ultime gare hanno mostrato un netto miglioramento nelle prestazioni, fatto che sta facendo respirare un clima di moderata fiducia. La squadra di Lucarelli cerca la terza vittoria del 2020 tuttavia deve fare i conti con una scarsa propensione al gol che neppure l’arrivo di Beleck ha migliorato. Il camerunense sarà ancora una volta il punto di riferimento in attacco con il supporto di Biondi, Mazzarani e Di Molfetta. A centrocampo dovrebbero essere confermati Vicente e Salandria. Da una parte il Catania mira a consolidare il settimo posto in classifica in condominio con il Teramo, dall’altra la Ternana attualmente quarta e reduce da un periodo di appannamento, punta a riavvicinarsi alle posizioni di vertice. La squadra rossazzurra deve comunque stare attenta anche dietro. Viterbese e Virtus Francavilla sono all’inseguimento a quota 35 e 34 punti, senza contare Cavese e Vibonese, rispettivamente a quota 33 e 32. La classifica insomma è piuttosto corta e dunque bisognerà dare il massimo sino all’ultima giornata. La Sicula Leonzio in contemporanea giocherà in trasferta contro il Monopoli.