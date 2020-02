Coronavirus, assessore Razza convoca Unità di crisi

“Ci saranno 2 aree di quarantena”

CATANIA – Il Coronavirus ha in queste ore i suoi primi effetti nefasti anche in Italia.

In Sicilia non c’è ancora motivo di allarmarsi, i casi sospetti sono stati una decina e poi rivelatosi falsi allarmi ma la Regione è pronta a qualsiasi evenienza. L’assessore regionale alla Salute Razza ha convocato oggi a Catania l’unità di crisi in presenza di tutti i soggetti che entrano in gioco in questi casi. La Regione chiederà al Governo che il presidente Musumeci sia nominato commissario straordinario per ottenere così contributi e agevolazioni. Verranno individuate 2 aree, una nella Sicilia Orientale ed una in quella occidentale per quarantene. Si stanno chiedendo particolari misure per gli sbarchi di migranti che provengono da paesi dove i controlli sono meno efficaci. Si ragiona anche sui grandi eventi e si stanno per avviare corsi di formazione specifici per il personale sanitario. In caso di dubbi sul proprio stato di salute occorre consultare il proprio medico di famiglia e chiamare il 112 o il 1500 evitando di recarsi nei pronto soccorso.