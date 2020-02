Palazzo via Castromarino

Domani si decide cosa fare

CATANIA – Sono ore decisive per decidere la sorte del palazzo di via Castromarino a Catania crollato parzialmente lo scorso 20 gennaio.

Domani a Palazzo degli Elefanti è in programma un vertice alla presenza del direttore regionale della Protezione Civile Calogero Foti in queste ore impegnato per l’emergenza Coronavirus. Ci saranno anche i rappresentanti della protezione civile comunale, compreso l’assessore Porto, Genio Civile, Ferrovia Circumetnea e Vigili del Fuoco. Il tavolo seguirà un sopralluogo sul posto. Si dovrà decidere se procedere con la demolizione o con il puntellamento dell’edificio. Ad attendere ci sono 39 persone che sono state evacuate oltre un mese addietro e reclamano soluzioni concrete che sinora non sono arrivate. Dallo scorso weekend sono state chiuse al traffico via Lago di Nicito fino a via Roccaromana e via Plebiscito da via della Botte a via Nino Martoglio. Sospesa anche l’erogazione di gas e corrente elettrica e poi è stato approntato un presidio fisso di protezione civile h24 utile a fornire informazioni alle persone interessate. Il rischio crollo è elevato secondo le rilevazioni effettuate dai tecnici. Si registrano continui spostamenti dello stabile, anche se millimetrici, che fanno temere il peggio. Per questo è stata allargata la zona di sicurezza coinvolgendo i palazzi confinanti. Nel vertice di martedì ci sarà anche l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo per cercare soluzioni migliori per gli sfollati rispetto al buono casa ed al bonus famiglia.