Tuccio Musumeci in “Fiat voluntas dei” al “Garibaldi” di Modica

Posted in Attualita' Sicilia onby

MODICA (di Elisa Montagno) – Si ride con il maestro della comicità siciliana che dopo 11 anni torna a interpretare uno dei suoi ruoli più brillanti, Padre Attanasio. Il prossimo 28 febbraio, alle ore 21.00, Tuccio Musumeci conquisterà la platea del Teatro Garibaldi con Fiat Voluntas Dei, la divertente commedia scritta da Giuseppe Macrì nel 1935, diventata uno dei cavalli di battaglia di Angelo Musco.

Lo spettacolo, diretto da Giuseppe Romani, resta fedele al testo originale, pur non dimenticando che si tratta di una commedia scritta 80 anni fa. “Abbiamo voluto sviscerare i caratteri dei personaggi – ha infatti spiegato il regista Romani – attraverso la sensibilità e la passionalità di attori moderni che nulla avevano a che fare con l’epoca in cui il testo è stato scritto e con quei temperamenti, rimanendo sempre fedeli al contenuto originale e facendo di questa fedeltà un momento di riferimento della messinscena”.

Da un intreccio amoroso si sviluppa tutta la vicenda tra mariti gelosi, madri accorate, padri grossolani e una serie di personaggi, chi dal cuore duro, chi dal carattere vivace, per mostrare i sentimenti umani della vita di tutti i giorni.

Oltre a Musumeci, il cast è composto da Maria Rita Sgarlata, Lorenza Denaro, Margherita Mignemi, Plinio Milazzo, Santo Pennisi, Santo Santonocito, Olivia Spigarelli, Aldo Toscano e Giuseppe Ferlito.