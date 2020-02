Scossa di terremoto magnitudo 4.4 nel Cosentino

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 e’ stata registrata dall’Ingv a 2 km da Rende (CS), a una profondita’ di 10 km. La scossa e’ stata avvertita anche a Cosenza.

Sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.

La scossa – con epicentro localizzato tra i comuni di Rende, Castrolibero e Marano Marchesato, in provincia di Cosenza – e’ stata avvertita dalla popolazione.

“La scossa non ha avuto conseguenze, almeno per ora non ci sono state segnalate criticita’ di alcun tipo”, ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

