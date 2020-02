Coronavirus, a Palermo scuole chiuse da domani a lunedi’

Posted in Italpress onby

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho disposto la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado nella citta’ di Palermo e della sua provincia. Tutto questo fino a lunedi’ prossimo. Il provvedimento e’ dettato dalla necessita’ di sanificare i luoghi vissuti dai ragazzi. Martedi’ si tornera’ in aula”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nel corso della conferenza stampa al termine di un incontro con i prefetti sul coronavirus. L’ordinanza per ora vale solo per Palermo e provincia ma potrebbe essere estesa nelle prossime ore ad altre province.

25-Feb-20 20:48

