Coronavirus, Salone Mobile Milano rinviato a giugno

MILANO (ITALPRESS) – Il Cda di Federlegno Arredo Eventi si e’ riunito oggi in seduta straordinaria e, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, ha scelto di posticipare l’edizione del Salone del Mobile Milano a giugno, dal 16 al 21.

La conferma della manifestazione – fortemente appoggiata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala – consente alle imprese, chiamate a un’importante prova di responsabilita’, di presentare il proprio lavoro gia’ finalizzato al pubblico internazionale che attende l’appuntamento annuale con il Salone del Mobile quale punto di riferimento della creativita’ e del design.

“Sto chiedendo agli amici del settore dell’arredamento uno sforzo perche’ in questo momento Milano non puo’ fermarsi – ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala – Dobbiamo lavorare perche’ questo virus non si diffonda, ma non si deve nemmeno diffondere il virus della sfiducia. Credo che questa sia la decisione giusta ma credo al Governo di intervenire e dare una mano per il settore”.

25-Feb-20 21:33

