Alle 15 Picerno-Catania per il turno infrasettimanale

Lucarelli conferma il 4-2-3-1

CATANIA – Turno infrasettimanale oggi per il Catania che alle 15, per la 28° giornata, è di scena a Potenza contro il Picerno.

La squadra rossazzurra, reduce da 3 risultati utili consecutivi, è consapevole della necessità di una vittoria per mantenere accesa la speranza di una qualificazione ai play off da una posizione più vantaggiosa e per evitare di essere raggiunta dalle immediate inseguitrici che sono piuttosto agguerrite. Lucarelli deve rinunciare e Dall’Oglio, Curiale, Saporetti e Noce ma può contare su Rizzo che dovrebbe giocare in mediana in coppia con Biagianti facendo così rifiatare Vicente e Salandria nell’ambito del solito 4-2-3-1. Biondi dovrebbe giocare nel ruolo di trequartista alle spalle di Barisic. Beleck dovrebbe invece dovrebbe partire dalla panchina. Confermati i componenti del reparto arretrato: Calapai, Mbende, Silvestri e Pinto. L’unica variante potrebbe essere Esposito. In avanti scalpita Capanni che ha mostrato segnali di miglioramento nel momento in cui è stato chiamato in causa. Si gioca sino all’ultimo le sue possibilità anche Manneh.