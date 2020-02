Coronavirus, 650 contagi in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Finora risultano contagiate dal coronavirus Covid-19 in Italia 650 persone in 12 regioni e in una Provincia autonoma. Lo rende noto la Protezione Civile.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 403, 111 in Veneto, 97 in Emilia-Romagna, 19 in Liguria, 4 in Sicilia, 3 nelle Marche, 3 nel Lazio e 3 in Campania, 2 in Piemonte, 2 in Toscana, 1 in Abruzzo, 1 in Puglia e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 248, 56 sono in terapia intensiva, mentre 284 si trovano in isolamento domiciliare. 45 persone sono guarite.

La conferenza stampa di aggiornamento da domani si terra’ alle ore 18, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile in via Vitorchiano 2, a Roma.

(ITALPRESS).

sat/com

27-Feb-20 19:18

Fonte: Italpress