Vittoria, operaio muore folgorato

Posted in Cronaca Sicilia onby

E’ successo oggi pomeriggio

VITTORIA – Un operaio di 31 anni e’ morto nel primo pomeriggio, folgorato mentre stava eseguendo lavori di manutenzione sulla linea elettrica della pubblica illuminazione lungo la strada provinciale 68 Vittoria-Pedalino, in territorio di Vittoria. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittoria per raccogliere le prime informazioni, mentre per i rilievi procede lo Spresal.

Il giovane sarebbe stato colpito dai cavi di un palo che era oggetto di opere di manutenzione. Sono rimasti feriti altri due operai che sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria.