Coronavirus, su contagio donna si attende conferma ufficiale

Intanto gli ospedali si attrezzano con tende e container “pre triage”

CATANIA – Non è ancora arrivata dall’Istituto Superiore di Sanità la conferma del primo contagio da coronavirus a Catania relativo ad una donna di 58 anni che era andata a trovare la figlia a Milano nei giorni antecedenti il focolaio scoppiato nel Nord Italia.

La donna è tornata con i sintomi di un’influenza domenica scorsa a Catania e mercoledì sera ha chiesto di essere sottoposta a tampone. Contrariamente a quanto si pensasse all’inizio non si è mai recata al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi ma ha seguito le procedure chiamando i numeri deputati al Coronavirus e poi è stata raggiunta a casa da sanitari infettivologi del Garibaldi che hanno effettuato il tampone. Questo sarebbe stato analizzato al Policlinico, che è il centro di riferimento della Sicilia Orientale, per ben due volte ed il risultato è stato in entrambi i casi positivo. A quel punto è stato certificato l’avvenuto contagio e la donna è stata posta in quarantena nella propria casa in assenza di sintomi e guarita dall’influenza. Con lei due stretti familiari. Nel frattempo si stanno accertando i movimenti della donna negli ultimi giorni e con chi possa avere avuto contatti diretti. Non è escluso che nei giorni scorsi, per altre patologie si possa essere recata in altre strutture sanitarie etnea ma su questo non c’è conferma. Si attende, come detto, l’esito delle controanalisi. Anche gli ospedali di Catania, in ossequio alle disposizioni dell’assessorato regionale alla Salute, si attrezzano con tende e container all’esterno dei pronto soccorso che fungono da “pre triage” per evitare che persone, con sintomi da possibile contagio da Coronavirus, possano infettare i locali. Le nuove strutture sono già presenti in gran parte dei nosocomi. Al Policlinico è stata approntata una tenda riscaldata della Protezione Civile Regionale dotata di arredi ed accessori utili alla scopo. A coloro che arrivano sul posto e riferiscono di avere sintomi sospetti vengono formulate delle domande per capire se si sono recati negli ultimi giorni in aree a rischio o hanno avuto contatti con persone che potrebbero avere contratto il virus. Un piccolo questionario insomma per decidere cosa fare così da evitare il contatto con il pubblico. Se ci sono sospetti viene fatta sul posto una visita sommaria con la misurazione della temperatura oppure la persona viene invitata a rivolgersi al medico curante o a telefonare al 112 o al 1500. Al Garibaldi Centro, sede di biocontenimento e a Nesima dove sorge il reparto di malattie infettive sono stati posizionati due container. All’ospedale Cannizzaro invece è stato avviato un adeguamento dei locali del Pronto Soccorso per creare un pre triage che funga da filtro. Se si presentasse la necessità di esami più approfonditi, l’utente verrebbe indirizzato all’Unità operativa di malattie infettive dotata di un’area di alto isolamento.