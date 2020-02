Il Catania ospita domani al Massimino la Vibonese

Lucarelli deve sostituire a destra lo squalificato Calapai

CATANIA – Il Catania è pronto ad affrontare la Vibonese. Domani alle 15,30 al Massimino, i rossazzurri proveranno a dare un seguito alla vittoria nel turno infrasettimanale con il Picerno.

La squadra di Lucarelli è reduce da 5 match senza sconfitte. Nel complesso con il tecnico livornese sono arrivati 26 punti in 18 partite. Positivo il ruolino in trasferta con 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. In casa invece ne sono arrivati 15 grazie a 3 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta. La Vibonese di Giacomo Modica è un avversario rognoso e reduce da 3 vittorie consecutive che hanno fatto salire i calabresi sino a quota 38 in graduatoria, 3 in meno del Catania. Il presidente è Giuseppe Caffo, di origini etnee e grande tifoso rossazzurro. All’andata finì 5-0 per i calabresi, risultato che costò l’esonero di Camplone. I 2 precedenti al Massimino sono favorevoli a Biagianti e compagni che si spera mettano in campo la grinta delle ultime giornate. Il Catania guarderà con interesse anche il risultato del Catanzaro impegnato a Potenza. I giallorossi sono sesti a quota 42 e sinora non sono riusciti a risalire posizioni nonostante il ritorno di Auteri e la campagna acquisti importante nel mese di gennaio. Per quanto attiene la formazione, il Catania scenderà in campo con il solito 4-2-3-1. Lucarelli deve decidere chi schierare al posto di Calapai. Non è escluso che venga chiamato in causa Marchese. Altra soluzione lo spostamento di Mbende a destra o l’arretramento di Biondi. A centrocampo Vicente e Salandria. Si apprende intanto che il Catania ha presentato il bilancio al 30 giugno 2019 con un passivo di 7,5 milioni. Lo si evince dalla pubblicazione sul registro delle imprese. I ricavi ammontano a 7 milioni mentre i costi di gestione a 13,5. Numeri eloquenti che potrebbero pesare sul futuro se non ci saranno novità sostanziali. La Sicula Leonzio sempre domani alle 15 sarà di scena in trasferta contro il Rieti.