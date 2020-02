Il Napoli supera il Torino 2-1

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli domina e vince. Continua il momento no del Torino sconfitto per 2-1 al San Paolo con i gol di Manolas e Di Lorenzo dopo una partita controllata con quasi il 65% dagli uomini di Gattuso. Eppure in avvio di gioco la prima occasione da gol e’ della squadra di Longo: Ospina sbaglia i tempi dell’uscita, De Silvestri calcia a botta sicura ma trova il salvataggio sulla linea di Di Lorenzo. E al 19′ il Napoli passa in vantaggio: Insigne crossa, il greco svetta e trova il terzo gol di testa della stagione. Da questo momento e’ un monologo del Napoli che sfiora in piu’ occasioni il raddoppio: al 24′ Insigne si fionda su un retropassaggio errato di Ansaldi ma a tu per tu con Sirigu sbaglia la conclusione. Nella ripresa la chance da gol piu’ clamorosa capita sui piedi di Politano: l’ex Inter e’ lanciato a rete ma si fa ipnotizzare da Sirigu che devia il tiro in calcio d’angolo. Ma all’83’ arriva il 2-0: Mertens crossa in area, Di Lorenzo sbuca alle spalle di Rincon e sigla il raddoppio. Nel finale c’e’ l’inutile gol del Torino: Edera si fa trovare pronto in area sugli sviluppi di un cross e firma il 2-1.

(ITALPRESS).

spf/tvi/red

29-Feb-20 22:49

Fonte: Italpress