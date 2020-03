Il Catania proiettato alla trasferta contro il Bisceglie

La “cura Lucarelli” continua a dare i suoi frutti

CATANIA – Un blocco compatto che sa soffrire quando deve e che sa assestare i colpi definitivi al momento opportuno. La marcia del Catania procede inarrestabile.

La vittoria a spese della Vibonese è il quinto risultato utile consecutivo che ha risollevato ulteriormente il morale di un ambiente che fuori dal campo attende sempre novità sostanziali ma che in compenso può fregiarsi di una squadra che non molla mai guidata da un grande motivatore come Lucarelli. Sembrano davvero lontani i tempi del 5-0 patito a Vibo Valentia. Fa impressione la mentalità da serie C che il tecnico livornese ha saputo inculcare ai suoi ragazzi. La “cura Lucarelli” ha fruttato 16 punti nelle ultime 10 gare frutto di 4 vittorie altrettanti pareggi e 2 sconfitte. La difesa è più che affidabile mentre l’attacco stenta ancora a decollare. Tuttavia il Catania è sesto a quota 44 ed ha superato una compagine come il Catanzaro, sulla carta più attrezzata. La squadra rossazzurra è adesso proiettata al match di domenica in trasferta contro il Bisceglie, reduce dal pareggio imposto alla Ternana ed a quota 20 in graduatoria. Lucarelli non potrà contare per squalifica su Mazzarani e Rizzo ma in compenso potrà schierare Calapai che ha scontato il turno di stop.