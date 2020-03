Vaccarizzo e i suoi tanti problemi

Residenti esasperati

CATANIA – Dista alcuni km da Catania di cui ne fa parte, al confine con il territorio di Siracusa.

Dagli anni 60 in poi ha conosciuto una rapida espansione, tuttavia a questo non sono corrisposti servizi e manutenzione con il risultato che oggi gli abitanti di Vaccarizzo, ben 3 mila che aumentano notevolmente durante il periodo estivo, sono esasperati e da tempo chiedono attenzione da parte dall’amministrazione comunale. Qui le strade sono dissestate, la sicurezza non è garantita, i furti sono frequenti e, come sottolineano i residenti, non c’è mai nessuno che viene a controllare. Non è raro trovare microdiscariche abusive, l’erba è incolta ed il rischio incendi è elevato. Non esistono fogne e i canali di scolo non vengono mai puliti. Il gas è rimasto solo un sogno, l’acqua non è potabile e quella che arriva, spesso insufficiente, viene pagata profumatamente. Siamo stati in via dell’Euforbia traversa di via del Tartufo, ossia la strada principale. Qui l’asfalto manca in più punti e chi passa deve stare attento a non subire danni. Non ci sono bambinopoli. Questo campo di calcio è l’unica valvola di sfogo ma versa in precarie condizioni. In assenza di interventi vige il “fai da te” ed i residenti spesso intervengono anche per garantire un minimo di sicurezza. La situazione è analoga nelle vie del Salice, del Camedrio e del Basilico.