Morte Nicole, arrivano condanne in primo grado

5 anni e 9 mesi per la ginecologa

CATANIA – Arrivano le condanne in primo grado, da parte del Tribunale monocratico di Catania presieduto da Giuseppina Montuori per la morte della piccola Nicole Di Pietro nata presso la Casa di Cura Gibiino di Catania e deceduta alcune ore dopo mentre era su un’ambulanza diretta all’ospedale di Ragusa il 12 febbraio del 2015.

Alla ginecologa Maria Ausilia Palermo è stata inflitta una serie di condanne: 2 anni per omicidio colposo, 3 anni e 8 mesi per falso e un mese per lesioni colpose. Il neonatologo Antonio Di Pasquale e l’anestesista Giovanni Gibiino sono stati assolti dall’accusa di omicidio colposo ma condannati per falso a 3 anni, mentre l’ostetrica Valentina Spanò viene condannata a 3 anni e 8 mesi per falsa attestazione. La richiesta della Procura di Catania formulata il 21 gennaio scorso a conclusione della requisitoria nel processo per la morte di Nicole, era stata di sei anni e tre mesi di reclusione per la ginecologa Maria Ausilia Palermo, il neonatologo Antonio Di Pasquale e l’anestesista Giovanni Gibiino, imputati di omicidio colposo e tre anni per l’ostetrica Valentina Spanò accusata di falsa attestazione. Il giudice ha condannato gli imputati e la casa di cura, come responsabile civile, al pagamento di 100 mila euro ciascuno ai genitori della piccola, e di 30mila euro ciascuno ai quattro nonni di Nicole. La dottoressa Palermo dovrà risarcire anche la clinica Gibiino che si era costituita parte civile nel processo, come l’assessorato regionale alla Salute. Tutti gli imputati sono stati interdetti dai pubblici uffici per 5 anni. Un processo lungo, iniziato il 17 marzo del 2017 e con fasi delicate specie quando in Aula furono ascoltati i genitori di Nicole ed in particolare la mamma che dovette ricordare le fasi drammatiche vissute in sala parto.