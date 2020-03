Sold out al “Garibaldi” di Modica con Tuccio Musumeci

MODICA (di Elisa Montagno) – Sono passati 80 anni da quando è stata scritta, ma è sempre un piacere assistere alla sua messa in scena. Anche ieri sera, al Teatro Garibaldi di Modica, tante risate con Fiat voluntas dei, la commedia scritta da Giuseppe Macrì nel 1935 e adesso in tournée per l’Italia con la regia di Giuseppe Romani. Sul palco, nei panni di Padre Attanasio, il bravissimo Tuccio Musumeci che è tornato a interpretare uno dei personaggi a lui più cari con la stessa verve e simpatia di sempre.

E le risate e gli applausi non si sono fatti attendere: tutto il teatro modicano, ancora in un appuntamento da tutto esaurito per la stagione di prosa in corso, si è molto divertito a seguire le vicende di Paolino e Anna e del loro amore contrastato dalle rispettive famiglie. Proprio a Padre Attanasio il compito di risolvere l’intreccio amoroso, facendo i conti con mariti gelosi, madre accorate e personaggi davvero vivaci. Insieme a Musumeci, gli attori Maria Rita Sgarlata, Lorenza Denaro, Margherita Mignemi, Plinio Milazzo, Santo Pennisi, Santo Santonocito, Olivia Spigarelli, Aldo Toscano e Giuseppe Ferlito, per una serata molto piacevole in compagnia della Fondazione Teatro Garibaldi.