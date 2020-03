Verso Bisceglie-Catania

In attacco Curcio o Beleck?

CATANIA – Si avvicina per il Catania il match in trasferta contro il Bisceglie. Lucarelli registra il ritorno in gruppo di Barisic che nella consueta partitella in famiglia si è fatto notare con una doppietta.

8 nel complesso le reti realizzate in 1 ora di gioco. A segno anche Biagianti, Beleck e Capanni due volte e Curcio. Nella seconda frazione, il tecnico livornese ha schierato anche 6 elementi della formazione Berretti. Proprio con il Bisceglie è iniziato il cammino di Lucarelli nella sua seconda esperienza sulla panchina del Catania. La sua squadra stava per vincere ma l’ex Ebagua rovinò la festa allo scadere. I pugliesi non navigano in buone acque alla luce dei 20 punti in classifica anche se sono reduci dal pareggio con la Ternana, segno che c’è ancora la volontà di risalire posizioni. L’ultimo successo casalingo risale al 22 gennaio contro il Rende. Per il resto la compagine di Mancini ha inanellato 6 pareggi e 7 sconfitte. Si giocherà, com’è noto, a porte chiuse e questo potrebbe agevolare il Catania che punta ad allungare la serie positiva di risultati. Biagianti e compagni guarderanno con interesse ai risultati di Catanzaro-Bari e Teramo-Francavilla. La Ternana sarà di scena ad Avellino. Resta da capire quale formazione manderà in campo Lucarelli. In porta dovrebbe tornare Furlan mentre non ci dovrebbero essere novità in difesa e a centrocampo che sarà formato da Vicente e Salandria. In attacco potrebbe essere confermato Curcio al centro con Beleck inizialmente in panchina. Alle sue spalle, Capanni e Manneh si giocano un posto accanto a Biondi e Di Molfetta.