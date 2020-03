Il Catania domani a Bisceglie

Per allungare la striscia positiva di risultati

CATANIA – Il Catania è pronto ad affrontare domani alle 15 in trasferta il Bisceglie.

La squadra rossazzurra punta ad allungare la striscia positiva di risultati, arrivata a 5, dopo avere ottenuto il sesto posto in classifica e ritrovato l’entusiasmo che mancava da diverso tempo. Nel solito 4-2-3-1 di Lucarelli dovrebbero trovare posto Furlan tra i pali, Calapai, Mbende, Silvestri e Pinto in difesa, Vicente e Salandria a centrocampo, Di Molfetta, Biondi e Capanni in avanti a supporto di Curcio. Rizzo e Mazzarani sono squalificati. Beleck dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Il Bisceglie di Gianfranco Mancini che ha preso il posto di Pochesci, ha vinto soltanto una volta tra le mura amiche ed occupa la terzultima posizione con 20 punti, situazione che spingerà i pugliesi a giocarsi il tutto per tutto per evitare la retrocessione. Nel complesso è una squadra giovane ma il Catania dovrà stare attento a non sottovalutarla. Le nuove disposizioni per combattere il Coronavirus porteranno a giocare senza pubblico. Questo potrebbe favorire Vicente e compagni che in caso di vittoria salirebbero a quota 47.