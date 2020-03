Il Milan congeda Boban: contratto risolto. Gazidis “Fiducia in Pioli”

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan mette alla porta Zvonimir Boban e garantisce pieno sostegno a Stefano Pioli. La societa’ rossonera annuncia in una nota di aver comunicato a Boban “la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del club. Il club ringrazia Zvonimir per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro professionale”.

Al contempo, quasi a spazzare via le voci sui contatti con Rangnick per la prossima stagione, la societa’ rossonera “conferma piena fiducia in Stefano Pioli e il suo staff tecnico, e guarda con ottimismo alla seconda parte della stagione, con la determinazione di continuare il percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio mondiale con un progetto coerente con i parametri del fair play finanziario”. Nella nota anche le parole dell’ad Ivan Gazidis: “Ringraziamo Zvone per il suo operato in questi 9 mesi e gli auguriamo il meglio per le sue prossime sfide professionali. Ora, dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide.

Stefano Pioli e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra, e godranno del nostro massimo sostegno, in un contesto cosi’ difficile per l’intero paese”.

07-Mar-20 18:54