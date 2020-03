Coronavirus, in Italia i contagi salgono a 6387

ROMA (ITALPRESS) – Continua a crescere il numero di contagiati dal Coronavirus in Italia. “Il totale dei positivi e’ 6387, 1326 in piu’ di ieri. Di questi 2180 in isolamento domiciliare, 3557 ricoverati, 650 in terapia intensiva”, ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. “I guariti di oggi sono 33 per un totale di 622, i deceduti sono 133 per un numero complessivo di 366 – ha aggiunto Borrelli -. Le classi di eta’ 0-49 anni una persona, 50-59 anni una persona, 60-69 anni 14, nella fascia di eta’ 60-69 sono 39, nella fascia 80-89, 60, maggiori di 90 anni 18”.

Per Silvio Brusaferro, in conferenza stampa con Borrelli, “e’ difficile fare delle previsioni” sul picco dei contagi. “Si possono fare dei modelli che hanno delle assunzioni. Noi ci troviamo in una situazione relativamente nuova e dal punto di vista epidemiologico dobbiamo tenere conto degli andamenti sia dei nuovi casi, della localizzazione e della tipologia di pazienti. Al momento – ha concluso – non mi sento di fare previsioni”.

(ITALPRESS).

fsc/red

08-Mar-20 19:14

Fonte: Italpress