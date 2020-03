Allarme coronavirus negli Usa, salta il torneo di Indian Wells

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Il coronavirus fa saltare anche Indian Wells. Il dipartimento della sanita’ pubblica della contea di Riverside ha dichiarato lo stato di emergenza per la salute a causa di un caso confermato di Covid-19 nella Coachella Valley, in California, sede dell’impianto che ospita il Masters 1000 Atp combined con il Premier Mandatory Wta. Il “2020 BNP Paribas Open” in programma nelle prossime due settimane, dunque, non si svolgera’ a causa delle preoccupanti condizioni dell’area a causa del Coronavirus e per la salvaguardia degli spettatori e dei partecipanti all’evento. La decisione segue le indicazioni degli esperti, del Centers for Disease Control (CDC), dello stato della California. “Siamo molto dispiaciuti che il torneo non si possa disputare, ma la salute e la protezione della comunita’ locale, dei fan, dei giocatori, di volontari, sponsor, impiegati e di chiunque altro sia coinvolto nell’evento e’ di suprema importanza – fa sapere Tommy Haas, direttore del torneo – Siamo pronti a far disputare il torneo in un’altra data ed adesso valuteremo le possibili opzioni”. Fra le prime reazioni quella di Rafa Nadal: “Siamo qui e stiamo ancora decidendo il da farsi. Sono molto triste per tutto quello che sta succedendo nel mondo, speriamo in soluzioni rapide da parte delle autorita’”.

09-Mar-20 08:29

Fonte: Italpress