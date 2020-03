Acea, nel 2019 ricavi in crescita. Donnarumma “Siamo soddisfatti”

ROMA (ITALPRESS) – Il Cda di Acea, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di bilancio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e il bilancio di sostenibilita’.

I ricavi netti consolidati ammontano a 3.186 milioni, in crescita di 158 milioni (+ 5%) rispetto al 2018, principalmente a seguito dell’incremento dei ricavi del servizio idrico integrato +221 milioni). Il margine operativo lordo passa da 933 milioni del 2018 ai 1.042 milioni del 31 dicembre 2019, registrando una crescita di 109 milioni (+12%). Il risultato operativo di 518 milioni segna un incremento di 40 milioni (+8%) rispetto al 2018.

Il risultato netto del Gruppo si attesta a 284 milioni, con un incremento di 13 milioni rispetto al 2018 (+5%). Gli investimenti realizzati nel 2019 sono pari a 793 milioni, in sensibile crescita rispetto all’anno precedente (631 milioni), di cui circa l’81% destinati ad attivita’ regolate.

“Anche per il 2019 il Gruppo Acea chiude un esercizio di cui si puo’ essere davvero soddisfatti”. Cosi’ l’Ad del Gruppo Stefano Donnarumma. “Abbiamo, infatti, registrato risultati consolidati positivi e in ulteriore crescita rispetto ai 12 mesi precedenti, superando anche la migliore guidance comunicata al mercato. Ottimi risultati – ha proseguito l’Ad – raggiunti grazie alla concreta esecuzione di un piano ambizioso; consistenti investimenti, focus sulle infrastrutture regolate, significative operazioni di consolidamento, crescita per linee esterne. La performance raggiunta nel 2019 si inserisce quindi a pieno titolo in un percorso di crescita costante registrato negli ultimi tre anni”, ha concluso Donnarumma.

