Coronavirus, Ue “E’ tempo di agire per il contenimento”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dobbiamo fare tutto lo stretto necessario e attuare misure forti se serve. E’ tempo di agire”. E’ quanto dichiarato da Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, al termine del meeting in streaming con i capi di Stato e di governo Ue e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Durante una conferenza stampa, Michel ha delineato le quattro priorita’ emerse durante il dibattito: primo, limitare la diffusione del virus, oltre a specificare che le misure da attuare dovranno basarsi esclusivamente su consulenza scientifica e medica. Secondo, massima priorita’ a dispositivi medici quali mascherine e respiratori. Terzo, promuovere la ricerca al vaccino e alla cura del virus. Infine, monitorare le conseguenze economiche che il virus ha provato.

La presidente von der Leyen ha inoltre specificato che verranno adottate misure preventive e contenitive del virus per ogni singolo stato membro e verranno fornite entro la fine della settimana. “Porteremo avanti gli investimenti per la ricerca, che saranno diretti ai sistemi sanitari e ai ricercatori. Cio’ avro’ la portata di 25 miliardi di euro, che ci assicureremo potranno essere usati rapidamente – prosegue la presidente -. Proporro’ una consulenza questa settimana per fare in modo di garantire i primi 7.5 miliardi gia’ nelle prossime settimane, il cui flusso verra’ seguito da una task force ad hoc”, conclude la von der Leyen.

10-Mar-20 22:21

