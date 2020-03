L’Ospedale di Modica diventa “Covid-Hospital”

L’Ospedale Maggiore di Modica è stato individuato come una delle strutture siciliane, definite COVID-HOSPITAL, per il trattamento esclusivo dei pazienti affetti da coronavirus.

La ricognizione effettuata dall’assessorato con il management delle Aziende sanitarie ha già individuato alcuni siti. Oltre al nosocomio modicano, figurano anche l’ospedale di Partinico; una palazzina dell’ex Ospedale “Vittorio Emanuele” di Catania e il “Gravina” di Caltagirone nella provincia etnea; un’ala del Policlinico “Martino” di Messina e il “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto; parte dell’”Umberto I” di Enna; un piano dell’”Umberto I” di Siracusa. Non si esclude che nel piano della Regione vengano individuate altre strutture.

Per i presidi in questione è prevista l’attivazione di un determinato numero di posti letto (da impiegare solo per la durata dell’epidemia) di Terapia intensiva e sub-intensiva e di Malattie infettive, che andranno a sommarsi a quelli già disponibili presso le Asp, proprio per creare un’autentica rete regionale dell’emergenza sanitaria da Covid 19. Complessivamente è stata stimata una capacità di attivazione di posti letto, esclusivamente dedicati ai pazienti affetti da Coronavirus, pari a circa mille unità. Il Presidio di Modica non sta agendo da solo ma in armonia con tutte le strutture di Ragusa e Vittoria. Nei tre Presidi della provincia sono stati stabiliti i percorsi dei pazienti sospetti che in caso di positività, se avranno bisogno di ricovero, saranno trasferiti a Modica in sicurezza e con personale in grado di gestire l’emergenza.

“Dobbiamo prepararci – spiegano dall’Asp Ragusa – in tutti i casi e secondo quanto razionalmente disposto dal Ministero della Salute e dall’Assessorato regionale della Salute. È tutto pronto, quindi, per affrontare un afflusso che speriamo, comunque, non ci sia ma potrebbe verificarsi”.