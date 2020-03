La Protezione Civile di Vittoria adotta il piano d’intervento

VITTORIA (di Elisa Montagno) – Adottato dalla Commissione Straordinaria il piano d’intervento e redatto dalla Protezione Civile del Comune di Vittoria, per l’emergenza coronavirus. Il Piano speditivo di Protezione Civile prende in esame i DPCP, la Direttiva del Ministro dell’Interno e le ordinanze regionali, le circolari e il modello organizzativo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nonché le raccomandazioni e le note informative del Ministero della Salute, fino ad oggi emanati, al fine di redigere un modello coerente ed armonico di intervento a livello comunale, che prenda in considerazione i vari scenari possibili per l’emergenza in atto.



Nel Piano vengono quindi disciplinate tutte le attività che la protezione civile mette in campo, dall’assistenza all’informazione alla cittadinanza. Sono operativi già da questo pomeriggio i contatti telefonici cui ci si può rivolgere per ogni evenienza:

0932 1916388 oppure 3358440834.

Al lavoro ci sono due squadre della protezione civile: il “gruppo Comunale”, e il “gruppo Caruano”. I predetti volontari garantiranno tutto il loro supporto alla cittadinanza, mettendosi a disposizione delle farmacie cittadine per consegnare a domicilio le medicine per chi ne fa richiesta perché impossibilitato a uscire. In tal senso si procederà anche alla consegna di beni di prima necessità.