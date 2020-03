Coronavirus, Bertolaso affianchera’ lombardia per ospedale Fiera

MILANO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha chiesto al dottor Guido Bertolaso di affiancarlo come consulente personale per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. Fontana ha ringraziato Bertolaso per aver accettato l’incarico, per il quale ricevera’ un compenso simbolico pari ad un euro.

14-Mar-20 19:39

