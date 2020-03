Coronavirus. Sospesi collegamenti con la Sicilia, solo trasporto merci

ROMA (ITALPRESS) – La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, alla luce della richiesta pervenuta ieri sera da parte della Regione Siciliana, ha firmato nella notte il Decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. Regolare, invece, il trasporto merci. E’ quanto si legge in una nota del Ministero.

L’obiettivo delle misure inserite nel Decreto, sottolinea la nota, e’ quello di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, limitando al massimo il rischio di possibili fonti di contagio provenienti dall’esterno della Sicilia.

Nel decreto, prosegue la nota, si specifica che le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del Presidente della Regione. E, ancora, sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessita’.

Il trasporto aereo delle persone, da e verso la Sicilia, e’ assicurato soltanto per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania, mediante due voli A/R Roma-Catania e due voli A/R Roma-Palermo, uno meridiano e l’altro antimeridiano, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali. Per i collegamenti ferroviari diurni e’ previsto il mantenimento dei collegamenti minimi essenziali mediante un treno giorno intercity Roma/Palermo e viceversa. Sono soppressi, infine, i servizi automobilistici interregionali, conclude la nota.

(ITALPRESS).

vbo/com

16-Mar-20 11:32