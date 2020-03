Abbate: “Molto bene la prima domenica di quarantena”

Posted in Attualita' Sicilia onby

MODICA (di Elisa Montagno) – Finisce la prima domenica di “quarantena” per la città di Modica. Il Sindaco Ignazio Abbate promuove nel complesso i modicani. La stragrande maggioranza è rimasta in casa in osservanza al Decreto.

“Complimenti, dichiara lo stesso Sindaco, a tutti i proprietari dei supermercati che hanno scelto di rimanere chiusi nonostante l’ordinanza ritirata, prosegue Abbate, i Modicani hanno dimostrato che esistono valori più importanti del denaro.

Al Maggiore purtroppo come già anticipato, sono arrivati i primi due casi. Prima o poi doveva succedere dopo tutti i rientri dal Nord Italia, afferma il Primo cittadino. Non sono modicani – conclude – sono stati accuditi con tutte le precauzioni del caso. Auguro un buon lavoro al personale medico e paramedico del nostro ospedale e di tutti gli ospedali italiani“.