Fontana “In Lombardia progressione contagio non e’ piu’ esponenziale”

MILANO (ITALPRESS) – “Si potrebbe cominciare a dire che forse non c’e’ piu’ la progressione violenta dei giorni scorsi. La progressione non e’ piu’ esponenziale, ma e’ ancora una progressione. Questo moderatamente ci fa piacere”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in diretta Facebook.

Anche l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha iniziato la diretta Facebook per fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus da “un dato positivo: la gente sta rimanendo a casa. Ricordo a tutti di continuare in questo sforzo che, speriamo entro la fine della settimana, ci consenta di non vedere piu’ la linea dei casi crescere. Ma piuttosto di rallentare o diminuire. Questo – ha pero’ sottolineato Gallera – non vuole dire che da lunedi’ torneremo a fare la vita di prima, a ritrovarci nei pub e dandoci a quella socialita’ frenetica a cui vogliamo tornare e che e’ caratteristica di questo territorio. Ma dobbiamo continuare su questa strada di rigore per un po’ di tempo, perche’ il rallentamento diventi discesa e la discesa diventi soffocamento del virus. Aspettiamo la fine della settimana per vedere dei risultati”, ha concluso.

(ITALPRESS).

mig/pc/red

16-Mar-20 16:50

Fonte: Italpress