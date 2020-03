Posted in Attualita' Sicilia onby

MODICA (di Elisa Montagno) – Continuano ad essere tante le iniziative per tenere alto l’umore in queste giornate di guerra dalle nostre case. Anche la Polizia municipale di Modica scende in campo esponendo sulla balconata del Comune uno striscione con su scritto “Andrà tutto bene” e con un arcobaleno a fianco.

Ovviamente immancabile l’invito a rimanere a casa nel rispetto delle disposizioni del DPCM di questi giorni per contrastare il prima possibile il diffondersi del contaggio del Covid-19.