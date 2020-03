Da Assogenerici e Cittadinanzattiva campagna social sul coronavirus

ROMA (ITALPRESS) – Assogenerici, in collaborazione con Cittadinanzattiva, ha lanciato la campagna social “Perche’ nessuno resti escluso”, con l’obiettivo di fornire a tutte le comunita’ presenti nel nostro Paese informazioni in lingua madre su come evitare comportamenti pericolosi e quindi contribuire allo stop alla diffusione del coronavirus. La campagna sara’ declinata grazie a un video in 11 lingue. I video riassumeranno le indicazioni essenziali su come difendersi dall’epidemia: dal lavaggio delle mani, alla distanza di sicurezza ai numeri d’emergenza da chiamare in caso di necessita’.

“In un momento tanto difficile per il Paese ci e’ parso giusto diffondere informazioni sui comportamenti corretti per sconfiggere questa emergenza anche alle persone che non conoscono bene la lingua italiana e che possono avere contatti carenti con i servizi di assistenza sanitaria”, ha spiegato Enrique Häusermann, presidente Assogenerici. Per Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva “tutte le iniziative volte a sostenere le azioni legate al #iorestoacasa, sono fondamentali per cercare di contribuire attivamente allo stop alla diffusione del coronavirus.

La campagna di Assogenerici va esattamente in questo senso, aiutando anche i cittadini, presenti sul nostro territorio, che possano avere ancora difficolta’ linguistiche”. La campagna proseguira’ almeno fino a fine aprile e vedra’ coinvolta prevalentemente la piattaforma Facebook e Twitter.

18-Mar-20 12:54

Fonte: Italpress