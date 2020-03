Consegna presidi medici ai pazienti fragili

MODICA (di Elisa Montagno) – Nel quadro delle misure tese a contrastare gli effetti del diffondersi del COVID – 19, il Comune di Modica ha raggiunto un accordo con l’ASP 7 di Ragusa, Distretto di Modica, per evitare a pazienti fragili, come gli anziani, di occuparsi del ritiro di presidi medici di cui necessitano.



Per questo scopo la distribuzione domiciliare delle prescrizioni ADI-SAMOT-AFI-ASSISTENZA INTEGRATIVE E PROTESICA sarà effettuata da oggi, dai volontari della Protezione Civile che si incaricheranno di consegnare, in tutto il Distretto, a domicilio degli anziani e dei soggetti necessitati quanto richiesto.

Una volta ricevute le prescrizioni via mail, la Farmacia Territoriale di Modica provvederà a preparare pacchi individuali con quanto prescritto e li affiderà ai volontari della Protezione Civile per la distribuzione al domicilio.

Considerato che le prescrizioni in oggetto sono d’ufficio prorogate fino al 30 giugno è stato messo a disposizione dei pazienti un numero di telefono dedicato per le prenotazioni dei presidi delle pratiche in scadenza da consegnare al domicilio dei pazienti.

Il numero per le prenotazioni è lo 0932/448870.